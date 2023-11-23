الانطلاق الرسمي لتسويق سيارات “شيري” اليوم الخميس

انطلقت اليوم الخميس، رسميا عملية تسويق مركبات “شيري” الصينية عبر 20 نقطة بيع عبر الوطن، حسبما أكده المدير التجاري لـ “شيري” الجزائر

وأفاد المدير التجاري في تصريح للتلفزيون العمومي، أن شيري ستسوق لـ 15 نوعا من مركباتها بأسعار تنافسية، كاشفا عن أسعار مختلف موديلات وأنواع السيارات

وكشف ذات المتحدث أن سيارة تيغو 4 ابتداء من 299 مليون سنتيم، سيارة تيغو 7 ابتداء من 459 مليون سنتيم، سيارة تيغو 8 ابتداء من 539 مليون سنتيم، وسيارة أريزو 5 ابتداء من 249 مليون سنتيم.

كما أعلن المدير التجاري لعلامة شيري بالجزائر، أن سيارة أريزو 8 ستكون ابتداء من 484 مليون سنتيم.

رمزي أحمد توميات

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