الإطاحة بجماعة أشرار قامت بالسطو على شركة أجنبية ببومرداس

تمكّنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، من الإطاحة بجماعة أشرار قامت بالسطو على شركة أجنبية، الكائن مقرها ببلدية حمادي، حسب بيان قيادة الدرك الوطني.

و عادت الوقائع حسب ذات المصدر، إلى قيام أفراد الدرك الوطني بدورية عبر الإقليم أين تم سماع صفارات الإنذار من المنطقة الصناعية ببلدية حمادي، مباشرة تم التوجه إلى مصدر الصوت، تبين أن شركة أجنبية مختصة في صناعة الأدوات المعدنية تعرضت للسرقة من طرف مجهولين بإستعمال الأسلحة البيضاء.

مباشرة، تم فتح تحقيق في ملابسات الحادثة من طرف فرقة الأبحاث للدرك الوطني بخميس الخشنة بالإستعانة بالشرطة التقنية، حيث تم تحديد هوية المشتبه فيهم من طرف المحققين وإلقاء القبض على خمسة أشخاص، بعد التحقيق معهم تم تحديد هوية باقي أفراد العصابة.

كما أسفرت العملية عن إسترجاع، سيارة سياحية إستعملت في تنقلات أفراد العصابة، عتاد وأدوات إستعملت في تسلق الجدران و خلع الأبواب، 06 هواتف نقالة، و04 أسلحة بيضاء، يضيف المصدر ذاته.

و تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، يختم بيان الدرك الوطني.

شرف الدين عبد النور

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