الإرهابي الموقوف زموري يدلي بتصريحات خطيرة

9 أبريل، 2022
 بثت اليوم الخميس، تصريحات حصرية للإرهابي الموقوف، زموري عبد الحق المدعو الحاج، حيث كشف عن تفاصيل حصرية وخطيرة تتعلق بمشواره مع الجماعات الإرهابية.
 وأفاد الإرهابي أنه عاش في بومرداس لمدة 4 سنوات قبل أن يلتحق ببجاية سنة 2006، أين تم ارسال لهم وفد للمصالحة بين جماعتين.
واعترف الإرهابي بمشاركته في  عملية بسيوان، وبعدها عاد إلى بجاية أين وجد المدعو عبد الودود محاصرا في  تيزي وزو، ليعود إلى الثنية أين وجد الأمور صعبة، ثم عاد مع أبو الدحداح  من 2009 إلى 2019.
وفيما يتعلق بتفاصيل عملية الجيش الوطني الشعبي،، قال زموري، أن الجيش حاصرهم وقبض عليهم، لافتا إلى أنهم تم اسعافهم وإطعامهم جيدا.
رمزي أحمد توميات
9 أبريل، 2022

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