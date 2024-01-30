الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل نظيره الإيطالي

خّص اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، الفريق بورتولانو لوسيانو، الأمين العام لوزارة الدفاع الإيطالية والمدير الوطني للأسلحة، باستقبال تبادل فيه الطرفان وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

و جاء هذا الإستقبال حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، في إطار أشغال الدورة الرابعة عشر (14) للجنة المختلطة الجزائرية- الإيطالية للتعاون في المجالات التقنو-عسكرية وصناعة الدفاع، التي تدوم يومين (29 و30 جانفي الجاري).

كما أشرف بعدها الطرفان حسب ذات المصدر، على أشغال الدورة ال14 للجنة المشتركة الجزائرية الايطالية للتعاون في المجالات التقنو عسكرية وصناعات الدفاع، والتي تم خلالها تقييم الأنشطة المنفذة خلال سنة 2023، وكذا برنامج الأنشطة التي سيتم تنفيذها لحساب سنة 2024، حيث كانت هذه الدورة فرصة لتعزيز مختلف مجالات التعاون بين جيشي البلدين.

و في ختام أشغال هذه اللجنة المختلطة الجزائرية-الإيطالية، وقّع الطرفان على محضر الأشغال، كما تم تبال هدايا رمزية.

شرف الدين عبد النور

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