الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي: أنا على يقين أن قمة الجزائر ستكلل بالنجاح والفاعلية

الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي: أنا على يقين أن قمة الجزائر ستكلل بالنجاح والفاعلية

قال أمسية اليوم الثلاثاء، الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسين إبراهيم طه:” أنا على يقين أن قمة اجزائر ستكلل بالنجاح والفاعلية”.

وأورد حسين إبراهيم طه في كلمة له خلال افتتاحية أشغال الدورة ال 31 للقمة العربية التي احتضنتها الجزائر:”نسعى إلى تعزيز التعاون، والتنسيق والتضامن والتكامل بين منظمتنا والجامعة العربية:.

وأشاد ذات المتحدث، بالتوقيع على “إعلان الجزائر” للم شمل الفصائل الفلسطينية،، كما حي الشعب الجزائري الذي يدعم نضال الفلسطينيين ووحدتهم.

رمزي أحمد توميات

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