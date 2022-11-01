الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي: أنا على يقين أن قمة الجزائر ستكلل بالنجاح والفاعلية

1 نوفمبر، 2022

قال أمسية اليوم الثلاثاء،  الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسين إبراهيم طه:” أنا على يقين أن قمة اجزائر ستكلل بالنجاح والفاعلية”.

وأورد حسين إبراهيم طه في كلمة له خلال افتتاحية أشغال الدورة ال 31 للقمة العربية التي احتضنتها الجزائر:”نسعى إلى تعزيز التعاون، والتنسيق والتضامن والتكامل بين منظمتنا والجامعة العربية:.

وأشاد ذات المتحدث، بالتوقيع على “إعلان الجزائر” للم شمل الفصائل الفلسطينية،، كما حي  الشعب الجزائري الذي يدعم نضال الفلسطينيين ووحدتهم.

رمزي أحمد توميات

1 نوفمبر، 2022

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