الأمين العام للمركزية النقابية: ندعم قرارات الدولة الرامية لتحسين ظروف معيشة المواطن

أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تقجوت، على دعم الإتحاد لكل القرارات المتخذة من طرف السلطات العليا للبلاد الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وكذا تحسين ظروف معيشة المواطن.

وجاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال انعقاد المؤتمر السابع للاتحاد الولائي، بعين الدفلى، حسبما أفاد به بيان للإتحاد

وحسب نص البيان فإن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يسير بخطى ثابتة في برنامج عمل جاد هدفه العمل على انتخاب هيئات وهياكل شرعية قوية طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للإتحاد.

وأكد تقجوت أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعمل جاهدا مع المؤسسات والقطاعات المعنية، لإيجاد حلول لتحسين أوضاع العمال، مشيرا في ذات السياق إلى الدور الذي سيلعبه في المستقبل بكل فعالية من أجل أن يكون في المستوى المطلوب.

ووفقا لذات المصدر، فإن المؤتمر الولائي نظم بهدف إعادة تنظيم هياكل الإتحاد، وتزكية وتجديد الثقة في بن عريبة عبد الله أمينا ولائيا للإتحاد العام للعمال الجزائريين من طرف ممثلي النقابات العمالية بالولاية.

رمزي أحمد توميات

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