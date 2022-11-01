الأمين العام للأمم المتحدة: من غير المعقول أن تدفع دول بريئة ثمن تغير المناخ الذي تسببت به دول أخرى

الأمين العام للأمم المتحدة: من غير المعقول أن تدفع دول بريئة ثمن تغير المناخ الذي تسببت به دول أخرى

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أن العالم يواجه أزمات عديدة، مضيف بالقول:” ويجب التعاون للمضي قدما. ومن غير المعقول أن تدفع دول بريئة ثمن تغير المناخ الذي تسببت به دول أخرى”

وشدد غوتيريش في كلمة القاها بمناسبة القمة العربية في دورتها الـ 31 بالجزائر على ضرورة العمل معا بقيم السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، داعيا إلى تقديم الدعم السخي للامم المتحدة من اجل دعم كل من فلسطين واليمن وسوريا وليبيا ولبنان.

كما ان البلدان النامية في كل مكان بحاجة الى مزيد من الدعم. ويمكنكم الاعتماد على منظمة الأمم المتحدة لتحسين العلاقات معكم لتحسين ظروف معيشة الشعوب العربية، يضيف ذات المتحدث

وأردف الأمين العام للأمم المتحدة، بالقول :”ان الحكومات في نصف العالم تقريبا بما فيها حكومات الدول العربية والإفريقية لا تحصل على ما يكفي من تمويل.

وتابع غوتيريش قائلا:” ولهذا يجب بذل كل ما بوسعنا لنجاح مبادرة البحر الأسود للحبوب لضمان الوصول إلى الدول العربية والافريقية ويمكنكم الاعتماد على منظمة الأمم المتحدة لتحسين العلاقات معكم لتحسين ظروف معيشة.

رمزي أحمد توميات

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