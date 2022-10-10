الأمن الوطني: 95 حادث مرور جسماني خلال نهاية الأسبوع

سجلت مصالح الأمن الوطني، 95 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، يومي 07 و08 أكتوبر الجاريء أسفر عنه تسجيل حالة وفاة واحدة وجرح 110 آخرين.

وحسب بيان لمصالح الأمن الوطني، تشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.

وفي هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.

ليديا كبيش

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