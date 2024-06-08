الأمن الوطني يسطّر مخططا خاصا لتأمين امتحانات شهادة البكالوريا

سطّرت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من الإجراءات لتأمين 2400 مركز امتحان، بقطاع اختصاص الأمن الوطني، تحسبا لإجراء امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2024.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنّ المخطط الأمني يرتكز على تعزيز الدوريات الراكبة والراجلة التي تسهر على ضمان الانسيابية المرورية وتسهيل حركة المرور طيلة فترة الامتحانات، خاصة عبر المحاور المؤدية والمحيطة بمراكز الامتحانات، فضلا عن وضع تشكيلات شرطية متحركة لمرافقة عملية نقل مواضيع وأوراق الامتحانات.

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني سائقي المركبات وأولياء التلاميذ المرافقين لأبنائهم، المساهمة في إنجاح هذه المناسبة، بالالتزام بقانون المرور وتفادي الوقوف والتوقّف العشوائي أمام مراكز الامتحانات.

تضع المديرية العامة للأمن الوطني الأرقام الخضراء 1548 و17، ومنصاتها الرقمية تحت تصرف كافة الأولياء والتلاميذ المقبلين على الامتحانات لطلب المساعدة أو التدخل أو التوجيه، يختم بيان المديرية العامة للأمن الوطني .

ش.ن