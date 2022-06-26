أعلن اليوم الأحد، المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة عبد الرزاق بلقاضي، عن تخصيص 300 مليار سنتيم كغلاف مالي على مدار 4 سنوات لتحضير رياضييّ 22 إتحادية، تحسبًا للمشاركة في تظاهرة الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي إفتتحت سهر أمس بوهران.

وأوضح بلقاضي، لدى نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية، أن هذا الغلاف المالي المرصود يدخل في إطار جهود الدولة الجزائرية لمرافقة الرياضيين الجزائريين تعزيزًا لحظوظهم في رصد أكبر قدر من الميداليات.

وأبرز ذات المتحدث، مشاركة الرياضيين الجزائريين في معظم المنافسات التحضيرية والتربصات الدولية عبر 67 بلدًا في الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية 20 جوان، مؤكدا أنّ التحضيرات جارية أيضا للألعاب الأولمبية المقررة بباريس الفرنسية العام 2024.

كما توقع المسؤول بوزارة الشباب والرياضة، أن تزداد غلة الجزائر من الميداليات في هذا المحفل الرياضي المتوسطي مقارنة بالطبعات السابقة خصوصًا في الرياضات الفردية كالمصارعة والملاكمة والسباحة.

وأعرب ضيف الاذاعة، عن إرتياحه لكسب رهان حفل الإفتتاح، حيث أعرب عن سعادته بمستوى تنظيم هذا الحفل الذّي وصفه بالباهر، والذّي أثبت قدرة وجاهزية الجزائر لتنظيم تظاهرات رياضية.

كما أشار المدير، إلى أن الرسالة الأولى للجزائر من خلال حفل الإفتتاح هي رسالة المحبة لكل دول حوض المتوسط و كل شعوب العالم بحناجر جزائرية صدحت لتغني المحبة و السلام من ارض السلام الجزائر، مبرزا الموارد البشرية و المادية المسخرة لإنجاح التطاهرة ضاربة بذلك مزاعم كل المشككين في مدى قوة الجزائر اقليميا، قاريا و دوليا.

و قال بلقاضي، أن:”المكسب الأول الذي ستجنيه الجزائر من خلال تنظيم مثل هذه التظاهرات الإقليمية و القارية هو المنشآت الرياضية التي تعززت بها لفائدة الرياضيين الجزائريين، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة في المجال التنظيمي”.

كما جدد ذات المتحدث، التأكيد على جاهزية جميع المنشآت والمرافق لانطلاق المنافسات في أحسن الظروف، مبرزا أن عملية تنظيف القاعات تمت مساء أمس وهذا بعد الأمطار التي شهدتها مدينة وهران خلال الأيام القليلة الماضية.

رمزي أحمد توميات

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