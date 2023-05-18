الألعاب العربية 2023: والي العاصمة يقف على مدى جاهزية مختلف الهياكل المحتضنة للدورة 

18 مايو، 2023

قام اليوم والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي رفقة وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، ورئيسة المجلس الشعبي الولائي، نجيبة جيلالي، بزيارة و تفقد لمختلف الهياكل والمرافق الرياضية والفندية التي ستحتضن الألعاب العربية 2023، المقررة شهر جويلية القادم، حسب بيان لولاية الجزائر.

و استهل الوالي زيارته بزيارة ملعب ألعاب القوى “SATO” والقاعة البيضاوية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف ، أين تم الوقوف على مدى التجهيزات والتحضيرات الخاصة لاستقبال الوفود العربية المشاركة في فعاليات الألعاب العربية 2023، يضيف البيان

و قام الوفد الرسمي بتفقد القاعة المتعددة الرياضات بالأبيار، التي تمت على مستواها عملية إعادة التهيئة والتأهيل، من ميزانية الولاية التي قدرت بـ 11.1 مليون دينار جزائري.

إضافة إلى زيارة القاعة المتعددة الرياضات ببلدية حيدرة التي انتهت على مستواها عملية إعادة التأهيل، و كذا القاعة المتعددة الرياضات ببلدية برج الكيفان، بغلاف مالي على عاتق ميزانية الولاية مقدر بـ 11.8 مليون دينار جزائري لكل قاعة، حسب ذات المصدر.

و أسدى الوالي خلال زيارته تعليمات للقائمين على الأشغال بضرورة الانتهاء من الأشغال نهاية الشهر الجاري كأقصى الآجال.

شرف الدين عبد النور

18 مايو، 2023

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