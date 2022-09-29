أعلن مدير الوقاية وترقية الصحة بالوزارة، جمال فورار، عن استلام مليونين ونصف جرعة من لقاح الانفلونزا الموسمية

وقال فورار أن:” لقاح الانفلونزا الموسمية، هذه السنة سيكون رباعيا أفضل من لقاحات السنوات الماضية والتي كانت ثلاثية مما سيضمن تغطية واسعة للفيروسات المنتشرة خلال موسم البرد والمتعلقة بالأنفلونزا”.

وأوضح ذات المتحدث أن وزارة الصحة استلمت مليونين ونصف جرعة من اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية تتواجد على مستوى معهد باستور، وذلك تحسبا لحملة التلقيح التي ستنطلق بداية من الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر القادم

وأضاف مدير الوقاية، انه وكالمعتاد سيتم توزيع جزء من هذا اللقاح على المؤسسات الاستشفائية، والجوارية والجزء الآخر على الوكالات الصيدلانية الخاصة.

ومن جهة أخرى، أكد فورار أن حملة التلقيح ستدوم الى غاية مارس 2023. وستستهدف فئة المسنين والنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.

رمزي أحمد توميات

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