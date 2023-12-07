وزارة الفلاحة: استرجاع 164 ألف هكتارا من المساحات غير المستغلة

وزارة الفلاحة: استرجاع 164 ألف هكتارا من المساحات غير المستغلة

مكنت عملية تطهير العقار الفلاحي من استرجاع 164 ألف هكتارا من المساحات غير مستغلة في الاستثمار، حسبما كشف عنه مدير عام ضبط العقار الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية تيفاني وحيد.

وفوضح تيفاني لدى نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية، أن استراتيجية الاستثمار. الفلاحي في الجنوب بدأت ملامحها تبدو أكثر وضوحا.

ولفت ذات المتحدث، إلى تحضير الحكومة للإطار القانوني و التنظيمي الجديد الخاص بتأطير الاستثمار الفلاحي في الجنوب. عبر خلق أقطاب كبرى مندمجة خاصة بتطوير كل الشعب الاستراتيجية بهدف تحقيق الأمن الغذائي .

وأكد مدير عام ضبط العقار الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن الجزائر تراهن على رمالها الذهبية لتأمين سلة غذائها وتحقيق سيادتها الغذائية، مبرزا أن الاستثمار في ولايات الجنوب يعتبر تحديا على مستوى الوزارة.

وأضاف نفس المسؤول أن السياسة الموضوعة حاليا بوزارة الفلاحة لتحقيق الأمن الغذائي هو الاستثمار في المشاريع الكبرى المتكاملة، المدمجة والتي تحتوي على تكنولوجيات وآليات جديدة وهذا ما يصبو إليه القطاع.

رمزي أحمد توميات

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