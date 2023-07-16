اختتام فعاليات دورة الألعاب العربية الـ15 وسط انفراد جزائري بصدارة جدول الترتيب

أُسدل الستار سهرة السبت على اختتام فعاليات دورة الألعاب العربية الـ15 التي احتضنتها الجزائر من 5 إلى 15 جويلية الجاري، بحفل بهيج في ملعب 5 جويلية الأولمبي، و الذي شهد تنوعا في الطبوع و التقاليد و بحضور الجمهور و العائلات الجزائرية التي أعطت نكهة خاصة للحفل.

و عرف حفل اختتام الألعاب العربية، حضور وزير الشباب و الرياضة عبد الرحمن حماد، و كذا حضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، و عدد من أعضاء الحكومة وضيوف من عدة دول ومنظمات.

كما سلم وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد علم البطولة العربية المقبلة التي ستجرى بالمملكة العربية السعودية، إلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي.

و انفردت الجزائر خلال هذه الألعاب، بصدارة جدول الميداليات بمجموع 253 ميدالية، الجزء الأكبر منها كان للمعدن النفيس ب 105 ميدالية ذهبية، و 76 ميدالية فضية، و 72 برونزية.

شرف الدين عبد النور

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