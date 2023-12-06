احباط محاولة إغراق الجزائر بـ13 قنطار من المخدرات المغربية

قامت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، من توقيف 70 تاجر مخدرات، واحباط محاولات إدخال 13 قنطار و32 كلغ من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب،و ضبط 348758 قرص مهلوس.

هذا وأوقفت مفارز للجيش، 178 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام وجانت وضبطت ذات المصالح، 16 مركبة و118 مولدات كهربائية و76 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن. و30 قنطار من خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غيرالمشروع عن الذهب.

هذا وتم توقيف 30 شخصا آخر وضبط 19 بندقية صيد و48227 لتر من الوقود و6 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، و20 قنطار من مادة التبغ، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

ليديا كبيش

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