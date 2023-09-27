احباط محاولات تهريب 32582 لتر من الوقود

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 320 شخصا وضبطت 12 مركبة و336 مولدا كهربائيا و217 مطرقة ضغط و03 أجهزة للكشف عن المعادن، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

كما تم ضبط وفقا لذات البيان، كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، وذلك بكل من تمنراست وإن ﭭزام وبرج باجي مختار وإن صالح وجانت

في حين تم توقيف 25 شخصا آخر وضبط 03 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و27 بندقية صيد و170 قنطار من مادة التبغ و336851 وحدة من مختلف الألعاب النارية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 32582 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 562 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

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