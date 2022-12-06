اتصالات الجزائر: عودة العرض الترويجي لنهاية السنة

أعلنت اتصالات الجزائر عن عودة عرضها الترويجي لنهاية السنة، اعتبارا من هذا الثلاثاء 06 ديسمبر 2022، حيث يتيح لزبائنها الخواص المشتركين في عروض IDOOM ADSL/VDSL و IDOOM FIBRE الاستفادة من هدايا “bonus” استثنائية على تعبئة اشتراكاتهم.

وأفاد بيان لاتصالات الجزائر أن الهدايا « bonus » تخصّص كما يلي :

• 500 دج رصيد مهدى لكل تعبئة بقيمة 2000 دج.

• 1000 دج رصيد مهدى لكل تعبئة بقيمة 3000 دج.

هذا العرض الترويجي الصالح لمدة شهر واحد (01) يخص عمليات التعبئة التي تتم باستعمال وسائل الدفع الإلكتروني (الموقع الإلكتروني والتطبيق المحمول لاتصالات الجزائر، تطبيق Baridimob و Wimpay).

تجدر الإشارة إلى أن الهدايا “bonus” تمنح في حدود تعبئتين (02) لكل خط أنترنت، طوال مدة صلاحية العرض الترويجي.

تؤكد اتصالات الجزائر مجددا حرصها الدائم على الاستجابة لاحتياجات وتطلعات زبائنها على أكمل وجه، يضيف البيان.

لتفاصيل أكثر حول هذا العرض الترويجي، زوروا موقعنا الإلكتروني : www.algerietelecom.dz