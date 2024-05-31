اتصالات الجزائر تُكيّف مواقيت عمل وكالاتها التجارية خلال فصل الصيف

أعلنت اتصالات الجزائر عن تكييف مواقيت عمل وكالاتها التجارية تزامنا مع حلول فصل الصيف، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 30 سبتمبر 2024، وهذا حرصا منها على تلبية احتياجات زبائنها الكرام على أكمل وجه.

وأفاد بيان لاتصالات الجزائر أن الوكالات التجارية للمناطق الشمالية للوطن، تفتح أبوابها من السبت إلى الخميس، من 08.00 سا إلى 19.00 سا.

أما بالنسبة للمناطق الجنوبية للبلاد، تفتح الوكالات التجارية أبوابها من السبت إلى الخميس، من 07.00 ساالى12.00 سا ومن 16.00 سا إلى 20.00 سا.

من جانب آخر، يضيف البيان، ستفتح نقاط التواجد لاتصالات الجزائر أبوابها لاستقبال زبائننا من الأحد إلى الخميس، من 08.00 سا إلى 16.30 سا بالمناطق الشمالية ومن 07.00 سا إلى 14.00 سا بالمناطق الجنوبية للوطن.

كما أشار بيان اتصالات الجزائر إلى أن جميع نقاط التواجد في المناطق الشمالية والجنوبية ستضمن المداومة خلال أيام السبت، وفقًا للمواقيت المعمول بها خلال أيام الأسبوع الأخرى، وذلك لضمان خدمة مستمرة وموثوقة.

كما أعربت اتصالات الجزائر عن امتنانها لزبائنها على ثقتهم المتواصلة وتدعوهم للاستفادة من كامل خدماتها خلال فصل الصيف.

لمعلومات إضافية، تدعو اتصالات الجزائر زبائنها لزيارة موقعنا الإلكتروني : www.algerietelecom.dz

ش.ن