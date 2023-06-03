اتصالات الجزائر تنظم أكبر عملية بيع جوارية بوهران استفاد منها 11 الف زبون

3 يونيو، 2023

نظمت اتصالات الجزائر يوم الخميس الفاتح جوان٫  بولاية وهران أكبر عملية بيع جوارية على مستوى قطب عدل باحمد زبانة

و تم خلال هذه العملية ربط اكثر من 11الف زبون بتكنولوجية الالياف البصرية ليصل العدد الجمالي الى اكثر من 24 الف زبون.

هدا اليو م المصادف لعيد الطفولة اين وخصصت اتصالات الجزائر بوهران فضاء للاطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفولة،  حيث برمجت عدة نشاطات تثقيفية و ترفيهية على شرفهم .

وجندت الشركة 150 عامل تجاري كانوا تواجدوا في الميدان من اجل انجاح هذه العملية ب18 نقطة بيع على مستوى حي احمد زبانة.

ش.ن

3 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

ارتفاع حصيلة العدوان الصهـ ـيوني على قطاع غزة إلى 202 شهيد

16 مايو، 2021

النائب العام العسكري يلتمس 20 سنة سجنا ضد حنون، السعيد، توفيق وطرطاق

25 سبتمبر، 2019

سوناطراك: توقيع اتفاقية لإنجاز مركز تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة مع بلدية إن أمناس

9 نوفمبر، 2022

رئيس الجمهورية يترأس غدا اجتماعا لمجلس الوزراء

22 أكتوبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: