اتصالات الجزائر تنظم أكبر عملية بيع جوارية بوهران استفاد منها 11 الف زبون
نظمت اتصالات الجزائر يوم الخميس الفاتح جوان٫ بولاية وهران أكبر عملية بيع جوارية على مستوى قطب عدل باحمد زبانة
و تم خلال هذه العملية ربط اكثر من 11الف زبون بتكنولوجية الالياف البصرية ليصل العدد الجمالي الى اكثر من 24 الف زبون.
هدا اليو م المصادف لعيد الطفولة اين وخصصت اتصالات الجزائر بوهران فضاء للاطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، حيث برمجت عدة نشاطات تثقيفية و ترفيهية على شرفهم .
وجندت الشركة 150 عامل تجاري كانوا تواجدوا في الميدان من اجل انجاح هذه العملية ب18 نقطة بيع على مستوى حي احمد زبانة.
ش.ن