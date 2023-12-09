ابو عيطة يستذكر مواقف آيت أحمد في ندوة الأفافاس

أعرب اليوم السبت سفير فلسطين بالجزائر، فايز أبو عيطة، عن شكره لقيادة جبهة القوى الاشتراكية على دعمها للقضية الفلسطينية.

وجاء ذلك في كلمة له خلال ندوة نظمها الأفافاس اليوم في مقر الحزب خصصت لانتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، حي استذكر ابو عيطة مؤسس الحزب حسين آيت أحمد “المعروف بمواقفه الداعمة لفلسطين وهو رفيق درب ياسر عرفات”.

وتساءل السفير الفلسطيني عن شعارات حقوق الطفل والمرأة التي تنتهك في فلسطين، معتبرا أن المجازر التي تحدث تعبر عن وحشية الاحتلال الذي حول جنوده لوحوش بشرية تلتهم أجساد الأطفال والنساء.

في حين أبرز حرصه على التواجد في مختلف المنابر والمنصات والمناسبات لايصال رسالة الشعب الفلسطيني، معبرا عن أمله في استفاقة الأمة العربية لحجم المؤامرة ضدها.

كما أشار السفير الى أن عائلته تعرضت لأربعة مجازر على الأقل كان آخرها خبر استشهاد أكبر فرد في العائلة وأحفاده السبعة جراء قصف صهيوني

رمزي أحمد توميات

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