ابراهيم مراد: 428.211 منصب مالي مقترح لسنة 2024

18 نوفمبر، 2023

بلغ عدد المناصب المالية المقترحة لسنة 2024، لكافة البرامج،  428.211 منصب مالي، حسبما كشف عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد.

وأضح مراد أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن هذه المناصب المالية تتوزع على 324 ألف منصب لبرنامج الحريات العامة وحركة الاشخاص، وكذا 90 ألف منصب لبرنامج دعم الجماعات المحلية و51 ألف منصب لبرنامج تهيئة الإقليم .

فيما بلغ عدد مناصب برنامج الأمن الوطني 296.561 منصب, برنامج الحماية المدنية 76.664 منصب, برنامج المواصلات الوطنية 6.005 منصب وبرنامج الإدارة العامة، حسب ما كشفه وزير الداخلية.

رمزي أحمد  توميات

 

18 نوفمبر، 2023

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