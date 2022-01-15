إيفاد لجنة وزارية للوقوف على سحب سفينة جانحة بتيزي وزو

15 يناير، 2022

أعلنت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، في بيان لها، عن ايفاد لجنة وزارية الى ولاية تيزي وزو، اليوم السبت، للوقوف على عملية سحب سفينة الصيد المرقمة ب م 500\212 بطول 18 متر.

ووفقا لنص البيان، فإن السفينة جانحة بشاطى اترهونة الواقع ما بين ازفون و تقزيرت، وذلك على اثر تعرضها لعطب تقني يوم الخميس 13 جانفي 2022 خلال رحلة صيد.

ومن جهته، تقدم وزير الصيد البحري، هشام سفيان صلواتشي، برسالة شكر و عرفان على كل المجهودات المبذولة من طرف الصيادين الذين كانو على متن قوارب صيد التي ساهمت في مد يد المساعدة لإنزال طاقم السفينة .

كما أبرزت الوزارة، أن هذه العملية توجت بانقاذ كل الطاقم البحري المتكون من 17 صياد، وهذا بحضور مدير الصيد البحري لولاية تيزي و كذا حراس السواحل و بالتالي لم تسجل اي خسائر بشرية.

و قد كلف المسؤول الأول عن قطاع الصيد البحري، الطاقم الوزاري للاشراف على استكمال عملية اخراج السفينة بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة.

ليديا كبيش

 

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