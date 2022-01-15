أعلنت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، في بيان لها، عن ايفاد لجنة وزارية الى ولاية تيزي وزو، اليوم السبت، للوقوف على عملية سحب سفينة الصيد المرقمة ب م 500\212 بطول 18 متر.

ووفقا لنص البيان، فإن السفينة جانحة بشاطى اترهونة الواقع ما بين ازفون و تقزيرت، وذلك على اثر تعرضها لعطب تقني يوم الخميس 13 جانفي 2022 خلال رحلة صيد.

ومن جهته، تقدم وزير الصيد البحري، هشام سفيان صلواتشي، برسالة شكر و عرفان على كل المجهودات المبذولة من طرف الصيادين الذين كانو على متن قوارب صيد التي ساهمت في مد يد المساعدة لإنزال طاقم السفينة .

كما أبرزت الوزارة، أن هذه العملية توجت بانقاذ كل الطاقم البحري المتكون من 17 صياد، وهذا بحضور مدير الصيد البحري لولاية تيزي و كذا حراس السواحل و بالتالي لم تسجل اي خسائر بشرية.

و قد كلف المسؤول الأول عن قطاع الصيد البحري، الطاقم الوزاري للاشراف على استكمال عملية اخراج السفينة بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة.

ليديا كبيش