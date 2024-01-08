إيداع 10 أشخاص الحبس المؤقت بعد حادث تسلل شخص لغرفة طي العجلات بطائرة الخطوط الجوية الجزائرية بوهران

أمر قاضي التحقيق، لدى محكمة العثمانية، بمجلس قضاء وهران، أمس الأحد، بإيداع 10 من ضباط وأعوان الشرطة العاملين بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران، الحبس المؤقت، على خلفية حادث تسلل شخص إلى غرفة نظام طي العجلات بطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، في رحلتها المتوجهة إلى مطار أورلي بباريس (فرنسا)، بتاريخ 28 ديسمبر 2023.

وجاء في بيان نيابة الجمهورية لدى محكمة العثمانية، ”عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة العثمانية بمجلس قضاء وهران الرأي العام, أنه تبعا لنتائج التحقيق الابتدائي الذي أجرته مصالح التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي في واقعة تسلل شخص إلى غرفة نظام طي العجلات لطائرة تابعة لأسطول شركة الخطوط الجوية الجزائرية بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران في رحلتها المتوجهة إلى باريس بتاريخ 28 ديسمبر 2023 , تم اليوم (الأحد) الموافق ب7 جانفي 2024 فتح تحقيق قضائي ضد 10 من ضباط و أعوان الشرطة العاملين بالمطار وميكانيكي تابع لشركة الخطوط الجوية الجزائرية من أجل جنح ارتكاب فعل غير عمدي من شأنه تعريض الأشخاص الموجودين داخل الطائرة للهلاك و تعريض حياة الغير و سلامتهم الجسدية مباشرة للخطر وارتكاب عمل يعرض أمن الطائرة للخطر، و ذلك طبقا للمواد 290 مكرر فقرة 1 من قانون العقوبات و 205 و 206 من القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني” .

وأضاف البيان ” تم استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق و الذي اصدر أوامر بإيداعهم الحبس المؤقت” .

شرف الدين عبد النور

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