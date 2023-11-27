إنجاز 23 ألف كلم من شبكات الكهرباء والغاز سنويا

إنجاز 23 ألف كلم من شبكات الكهرباء والغاز سنويا

تقوم مؤسسة سونلغاز بإعادة تأهيل 23 ألف كلم من شبكات الكهرباء والغاز سنويا عن طريق شركات التأهيل، حسبما كشف عنه المدير لسونلغاز التوزيع نور الدين سالمي

وجاء ذلك على هامش يوم تقني خاص بإجراءات التأهيل لشركات إنجاز أشغال الكهرباء والغاز أين أكد سالمي أن نسبة التغطية بالكهرباء على المستوى الوطني، بلغ 99 بالمائة وتم تسجيل 11 مليون زبون. ناهيك عن تسجيل 7 مليون مشترك في الغاز بنسبة 68 بالمائة.

وكشف ذات المتحدث، أن سونلغاز اطلقت ٱلية التأهيل من خلال إشراك الخواص أيضا لسد حاجيات الشركة. مؤكدا وجود تسهيلات للراغبين في إنجاز شركات إعادة التأهيل لسونلغاز.

في حين اشار إلى أن المؤسسة سجلت زيادة ب 20 بالمائة في عدد مؤسسات التأهيل سنة 2023 مبرزا أن سونلغاز تدعم المؤسسات لإنجاز شبكات الكهرباء والغاز حيث أن هنالك برامج كبيرة تنجز في مناطق الظل والمحيطات الفلاحي. من خلال خلق مناصب الشغل ومواكبة الولايات الجديدة في الجنوب.

هذا ولفت ذات المتحدث، الى أن سونلغاز، تواكب المؤسسات الناشئة من خلال التكوين والمواكبة في الميدان لإنجاز مخازن للعتاد في كل الولايات.

أما بخصوص متابعة الأشغال، أفاد سالمي، أن هنالك مصالح تتابع الأشغال على مستوى الشبكات الكهربائية والغازية. بالإضافة كذلك إلى تجنيد أعوان مؤهلين ميدانيا لمراقبة الشركات بعد عملية الإنجاز.

رمزي أحمد توميات

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