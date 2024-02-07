“إلتزاما منها بترقية الرياضة الوطنية”… “أوريدو” ترافق نادي مشعل بلدية بجاية لكرة الطائرة

أعلنت مؤسسة “أوريدو -Ooredoo”، في بيان لها، عن التوقيع الرسمي لعقد رعاية مع نادي مشعل بلدية بجاية لكرة الطائرة ذكور وإناث.

و تم التوقيع على اتفاقية الشراكة من قبل المدير العام لمؤسسة Ooredoo، روني طعمه، و صادق بودحوش، رئيس نادي مشعل بلدية بجاية لكرة الطائرة، خلال حفل نُظّم أمس الثلاثاء، ببجاية، بحضور إطارات مؤسسة Ooredoo وكذلك مسيري نادي مشعل بلدية بجاية.

و تندرج هذه الشراكة في إطار استراتيجية الرعاية الرياضية التي كشفت عنها مؤخرا مؤسسة Ooredoo، حول مرافقة العديد من الشركاء الرياضيين من بينهم نادي مشعل بلدية بجاية لكرة الطائرة في فرعيه ذكور وإناث.

و بمناسبة هذا التوقيع، صرّح المدير العام لمؤسسة Ooredoo، روني طعمه: “نحن جد فخورون بالتوقيع على عقد الرعاية الجديد مع نادي مشعل بلدية بجاية لكرة الطائرة، النادي الكبير والمدرسة العريقة لكرة الطائرة في ولاية بجاية، والذي قدم رياضيين موهوبين للمنتخب الوطني الجزائري. باسمي الخاص وباسم كافة عمال Ooredoo، نتشرف بالترحيب بهذا النادي البارز لمنطقة الصومامضمن عائلة Ooredooمتمنين له كل النجاح والتألق.”

من جانبه، صرّح رئيس نادي مشعل بلدية بجاية للكرة الطائرة، صادق بودحوش: “إنه لشرف كبير أن نبرم هذه العلاقة الجديدة مع شريك من قيمةOoredoo. نزداد فخرًا بالاستفادة من دعم الشريكالوفيللرياضةالجزائرية، والذي نتقاسم معه رؤية مشتركة. آمل أن نتمكن من خلال هذه الشراكة الجديدةأن نصل سويًا إلى أعلى مصافاتالرياضة الوطنية”.

للتذكير، فقد نظّمت مؤسسة Ooredoo في الـ 15 جانفي المنصرم، مؤتمرًا صحفيًا كشفت من خلاله عن استراتيجيتها الجديدة للرعاية الرياضية التي تشمل 20 شريكا رياضيا (أندية، واتحادية وجمعيات رياضية)، في مختلف التخصصات الرياضية ومن مختلف مستويات المنافسة والتي تمثل العديد من مناطق الوطن.

كما أن هذه الاستراتيجية الجديدة لـOoredoo موجّهة أيضًا نحو الفئة النسوية في بعض الرياضات (كرة القدم وكرة اليد وكرة الطائرة)، وللفئات الصغرى، مرورًا بالبطولات الجهوية، ما بين الرابطات، وبطولة القسم الثاني هواة وكذا بطولة القسم الأوّل للمحترفين.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...