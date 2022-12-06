إقامة صلاة الاستسقاء هذا السبت عبر التراب الوطني

6 ديسمبر، 2022

دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الأئمة  وعموم المواطنين إلى إقامة صلاة الاستسقاء  السبت المقبل, على الساعة التاسعة صباحا. عبر كامل تراب الجمهورية.

وجاءت هذه الدعوة, بعد شح الأمطار الذي مسّ العديد من ولايات الوطن، والذي أضر بالبلاد والعباد, كما قالت وزارةالشؤون الدنية في بيانها, وعملا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عنه أنه إذا حل الجفاف “خرج إلى المصلى فاستسقى”.

ودعت الوزارة إلى التوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام والتصدق على الفقراء والمساكين رجاء من الله الغيث.

ومن بين أحكام وآداب صلاة الاستسقاء، هي التوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام. إضافة إلى الصيام قبل صلاة الاستسقاء، والتصدق على الفقراء والمساكين لنشر الرحمة والتكافل الاجتماعي بين الناس.

وأجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء عند احتباس ماء السماء وتمادي القحط سُنّة مسنونة سنَّها رسولُ الله. لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك.

ويتم إقامتها بأن يصلي الإمام بالناس ركعتين في وقت يكون لا يتواجد الماء “جفاف” ولا يكون وقت الكراهة.

ويجهر في الأولى بالفاتحة، وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية. والصلاة  مثل  العيد تماماً، يكّبر فيها سبعاً في الركعة الأولى، وخمساً في الثانية, ثم يخطب الناس فإذا انتهى من الخطبة يندب أن يحول الخطيب رداءه والمصلون جميعاً يحولون أرديتهم.

ش.ن

6 ديسمبر، 2022

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