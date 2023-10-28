إفتتاح الطبعة الثانية للصالون الدولي للفلاحة والصناعات الغذائية والتغليف للشرق الجزائري بقسنطينة

إفتتحت اليوم، الطبعة الثانية للصالون الدولي للفلاحة والصناعات الغذائية والتغليف للشرق الجزائري AGREST EXPO، بقاعة العروض الكبرى أحمد باي “الزينيت”، بقسنطينة، بحضور السلطات المحلية والأمنية.

و يشارك في المعرض حسب بيان وزارة الداخلية، 157 عارضا من داخل وخارج الوطن، يمثلون عدة دول على غرار : ايطاليا، فرنسا، الصين وتونس.

و يعد المعرض الذي يمتد من 26 إلى غاية 29 أكتوبر الجاري، فرصة لتبادل التجارب والخبرات، وكذا لاستعراض جهود الدولة في مجال دعم الفلاحة والصناعات الغذائية بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

شرف الدين عبد النور

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