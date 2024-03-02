إعلان الجزائر: التأكيد على الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي
أكد إعلان الجزائر الخاص بالقمة الـ7 للدول المصدرة للغاز، التي جرت أشغالها، اليوم، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، على الحقوق السيادية المطلقة و الدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي.
و أكد ذات الإعلان كذلك، على الالتزام بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز و العزم على تعزيز دور المنتدى بالتركيز على مساهمته في أمن و عدالة و إستدامة الطاقة في العالم، و السعي الحثيث للتسيير الفعال و التشجيع على إستعمال موارد الغاز الطبيعي للدول الأعضاء , بهدف تعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين و المستهلكين على حد سواء، و كذلك على أهمية التعاون و التنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير البحث و الإبتكار و نقل المعارف و التكنولوجيات المتعلقة بالغاز الطبيعي, إلى جانب تبادل أفضل ممارسات و بناء القدرات، و على دعم الحوار القوي و الهادف بين المنتجين و المستهلكين و كذا الأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة , قصد ضمان تأمين كل من العرض و الطلب و تعزيز إستقرار السوق و الدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة و شفافة و خالية من العوائق و دون تمييز .
شرف الدين عبد النور