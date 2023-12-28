 إعادة بعث برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية Fnpos

أعلن اليوم الخميس الوزير الأول، نذير العرباوي، عن اعادة بعث برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية Fnpos.

وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها من ولاية تندوف، حيث كشف أنه تمت إعادة بعث برنامج دعم السكن الريفي على المستوى الوطني. بغلاف مالي قدره 30 مليار دينار جزائري.

وأوضح العرباوي هذه القرارات تؤكد حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون على تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها امام الشعب الجزائري.

كما تؤكد حرص رئيس الجمهورية على التوزيع المنسجم لاقطاب التنمية عبر التراب الوطني. وتحفيز نقل النشاطات الاقتصادية نحو كافة المدن الجزائرية.

في حين حرص رئيس الجمهورية على توجيه جهود التنمية في تندوف من أجل ضمان تثمين الموارد والامكانيات الهامة التي تحوز عليها.

هذا واولى رئيس الجمهورية اهتماما خاصا بتنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات. من خلال استراتيجية يحظى فيها قطاع المناجم بمكانة أساسية من خلال جملة من المشاريع الكبرى الرامية لتثمين الثروات المنجمية وتحريك عجلة التنمية.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...