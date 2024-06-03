أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم، بمقر الوزارة، بمعية وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة، ياسين المهدي وليد، على مراسم إطلاق مشروع محول خدمات الدفع الآني للهاتف الذكي، الذي نظمته شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك “ساتيم”، بحضور المحافظة السامية للرقمنة، ومحافظ بنك الجزائر، وعدد من إطارات الدولة، ومسؤولي القطاع البنكي وكذا المدراء العامين.

و قال وزير المالية، في كلمته، أنّ العمل بهذا المحول، دخل حيز الخدمة منذ أواخر شهر ماي المنصرم، مبرزا أنه سيسمح لكل مواطن يملك حسابا بنكيا أو حسابا على بريد الجزائر، بالقيام بعمليات التحويل المالي عبر الهاتف الذكي، مضيفا أن هذه الخدمة جاءت تجسيدا لجهود رقمنة عمليات الدفع والتحويل، التي من شأنها تسهيل حياة المواطنين وتعزيز الشمول المالي.

و ذكّر فايد، بالسياق القانوني الذي تمخّض عنه مشروع محول خدمات الدفع الآني للهاتف الذكي، مشيرا إلى جملة التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية في هذا الشأن، والتي تصب في مسعى تطوير المجال الرقمي والصناعة المالية الرقمية في الجزائر.

كما استعرض لعزيز فايد، بلغة الأرقام، عدد البطاقات البينكية وبطاقات بريد الجزائر وموزعات الدفع الالكتروني، التي سجّلت ارتفاعا إلى غاية نهاية شهر مارس المنصرم، فضلا عن نشاط السحب والدفع الآني، مؤكدا على أن مشروع محول خدمات الدفع الآني عبر الهاتف الذكي، سيحدث ثورة رقمية في مجال المالية والبنوك، من خلال تقديم خدمات رقمية آنية سريعة وسهلة وآمنة.

و ذكّر الوزير فايد، بضرورة تكثيف الجهود وتعزيز الطاقات، في سبيل الترويج لهذه الخدمات، من خلال شرحها للمواطنين والمؤسسات على حد سواء، مشددا في الختام على أهمية إدماجها في كل المؤسسات والهيئات، والسعي نحو مسايرة التطور الحاصل في المجال الالكتروني.

شرف الدين عبد النور