إطلاق برنامج التعاون “المسرح في رحاب الجامعة”

وأكدت مولوجي، في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة، على “أن تأسيس التقليد الثقافي الفني الموسوم ” المسرح في رحاب الجامعة ” بالتنسيق بين وزارة الثقافة والفنون ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي يندرج ضمن تنفيذ التوجيهات الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية ينطلق اليوم من جامعة الجزائر 2 ليحقق الأمل المنشود في تنشيط الحياة الثقافية والفنية وتعزيز الدور التوعوي والتربوي للمسرح في الوسط الجامعي إيمانا راسخا بأن الطلبة هم صفوة الشباب، بناة أمجاد الوطن ومستقبله الأغر”.

من جهته، أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذه المبادرة الطيبة وبالدور الفعال الذي تقوم به وزارة الثقافة والفنون في سبيل تقريب المشهد الثقافي من الجامعة، والجهود المبذولة من أجل الرقي بالفعل الفني والمسرحي وإدماجه في الفعل الجامعي.

ويتضمّن برنامج التعاون، حسب ما أفاد به بيان وزارة الثقافة، تقديم عروض مسرحية بالجامعات والمؤسسات والاقامات الجامعية التي تتوفر على قاعات مهيئة لهذا الغرض، وكذا تخصيص يوم الإثنين الأخير من كل شهر لتقديم عروض مسرحية على مستوى المسرح الوطني الجزائري والمسارح الجهوية للطلبة الجامعيين، إضافة إلى تنظيم ورشات تكوينية للطلبة وتأسيس نوادي وفرق مسرحية جامعية.

كما تنصّ الإتفاقية على استفادة الطلبة الجامعيين من تخفيضات هامة بخصوص اقتناء التذاكر لحضور العروض المسرحية المحترفة على مستوى المؤسسات الثقافية والفنية، وإجراءات تحفيزية أخرى بغرض ترقية الفعل الفني والمسرحي خاصة في الوسط الجامعي، يضيف المصدر ذاته.