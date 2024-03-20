إسماعيل بن ناصر يغادر تربص المنتخب الوطني

20 مارس، 2024

تلقّى لاعب خط الوسط، إسماعيل بن ناصر، الضوء الأخضر لمغادرة التربص التحضيري للخضر، اليوم الأربعاء، من قبل الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بسبب آلام طفيفة، حسب ما كشفه بيان الإتحاد الجزائري لكرة القدم.

و بعد خضوعه لفحوصات من طرف الطاقم الطبي، ولتجنب أي مخاطر، تقرر بالتشاور مع الناخب الوطني، تسريح اللاعب والسماح له بالانضمام إلى فريقه، نادي ميلان ، لمواصلة العلاج.

للتذكير، فإن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، كان قد استدعى اللاعب آدم زرقان تحسبا لأي طارئ، حيث التحق بمركز سيدي موسى يوم الاثنين الماضي.

شرف الدين عبد النور

20 مارس، 2024

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