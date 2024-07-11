إستثمار ماليزي بالجزائر في مجال استغلال وإنتاج الألومنيوم والحديد والصلب

إستقبل وزير المالية، لعزيز فايد، أمس الاربعاء، بمقر دائرته الوزارية، وفدًا من مجموعة “ليون” الماليزية، برئاسة رئيسها التنفيذي، تان سري داتوك سري أوتما ويليام تشانغ.

وتمحورت النقاشات التي جرت خلال هذا اللقاء بشكل أساسي، حسب بيان وزارة المالية، على فرص الاستثمار في الجزائر، وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الصناعية التي تطمح المجموعة الماليزية إلى إطلاقها قريبًا في الجزائر بهدف استغلال وإنتاج الألومنيوم والحديد والصلب.

كما ناقش الطرفان، فرص التعاون والشراكة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الطاقات المتجددة والسياحة.

وأطلع وزير المالية محاوره على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتشجيع الاستثمار وتسهيل ريادة الأعمال.

هذا أعرب الجانب الماليزي عن اطمئنانه بشأن الظروف الجيدة للاستثمار التي توفرها الجزائر، بفضل حزمة الإصلاحات التي اتخذتها السلطات العمومية لتحسين بيئة الأعمال، كما أشاد بالإرادة الصادقة للجزائر لتوفير كافة الظروف المواتية لإقامة تعاون مثمر ومفيد للطرفين.

كما التزم الطرفان، بالعمل سويًا لضمان نجاح وازدهار هذه الشراكة الاستراتيجية وتحقيق المشاريع التي تعزز النمو والتطور الاقتصادي في إطار نهج رابح-رابح.

شرف الدين عبد النور