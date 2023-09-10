إرتفاع حصيلة ضحايا حادث الانفجار المتبوع بحريق في مصنع بالشلف إلى 12جريحا

إرتفاع حصيلة ضحايا حادث الانفجار المتبوع بحريق في مصنع بالشلف إلى 12جريحا

أعلنت مصالح الحماية المدنية في حصيلة نهائية، بخصوص حادث الإنفجار المتبوع بحريق في مصنع بولاية الشلف، عن ارتفاع عدد ضحايا هذا الحادث إلى 12 جريحا.

و جاء في بيان الحماية المدنية، “تدخلت اسعافاتنا على الساعة 10سا10د من أجل حادث انفجار متبوع بحريق في مصنع بالمنطقة الصناعية اولاد امحمد بلدية الشلف”.

و أضافت ذات المصالح، “خلف الحادث 12 ضحية تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى”.

كما أفادت الحماية المدنية بأنه تم إخماد الحريق نهائيا من طرف مصالحها.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...