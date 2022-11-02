إختتام أشغال القمة العربية بالجزائر والسعودية تستضيف القمة المقبلة

2 نوفمبر، 2022
أعلن اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس الدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، عن اختتام أشغال القمة في الجزائر.
هذا وقد اختتمت القمة العربية، والتي جرت أشغالها، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة على مدار يومين.
كما تمت المصادقة خلال أشغال القمة على “إعلان الجزائر” الذي تمت تلاوته من طرف المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير نذير العرباوي.
في المقابل تمت الموافقة على عقد القمة القادمة الـ”32″ بالمملكة العربية السعودية..
ليديا كبيش
2 نوفمبر، 2022

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