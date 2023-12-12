إحباط ثلاث محاولات للإبحار السري وتوقيف 20 شخصا بغليزان و المسيلة والعاصمة

12 ديسمبر، 2023

تمكّنت مصالح الشرطة بكل من ولايات غليزان، المسيلة والجزائر العاصمة، الأسبوع المنصرم، في 03 عمليات متفرقة من توقيف 20 شخصا، كانوا بصدد التحضير للهجرة السرية عبر البحر، حسب ما أورده بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

و أسفرت العمليات حسب ذات المصدر، عن ضبط وحجز مبلغ مالي قُدّر بـ 652000 دج، 4 جوازات سفر، و معدات ولوازم الإبحار.

 كما تم تقديم المشتبه فيهم، أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

12 ديسمبر، 2023

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