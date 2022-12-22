إتمام 93 بالمائة من المشاريع التنموية بمناطق الظل

كشف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عديل حميميد، أنه تم إتمام ما لا يقل عن 93 بالمائة من المشاريع التنموية الموجهة لفائدة مناطق الظل

وأوضح حميميد، لدى القائه لكلمة له بمناسبة اللقاء الوطني حول دور الخلايا الجوارية للتضامن في مجال التنمية الإجتماعية، أنه إلى غاية نوفمبر الماضي، تم الإنتهاء من 93 بالمائة من المشاريع التنموية المموّلة الموجهة لتنمية 12.561 منطقة ظل.

وفي هذا الصدد، كشف ذات المتحدث أنه تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي إلتزم بالتكفل بمناطق الظل. تم تخصيص 37.769 مشروع لإحياء التنمية بها بقيمة 469 مليار دينار.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...