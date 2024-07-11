إتفاقية شراكة وتعاون بين اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية والخطوط الجوية الجزائرية

أشرف اليوم، وزير الشباب و الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، رفقة وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، على إمضاء اتفاقية شراكة وتعاون بين اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية ممثلة بالأمين العام خيرالدين برباري، والرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، حمزة بن حمودة، بحضور وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

وجاءت هذه الاتفاقية كدعم اخر لرعاية الرياضيين الـ46 الذين سيمثلون الجزائر في الالعاب الأولمبية-باريس 2024، و كذا مرافقتهم بكل الامكانيات.

شرف الدين عبد النور