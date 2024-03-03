إتفاقية تعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية و نظيرتها الغابونية

وقعت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس السبت، بالجزائر العاصمة، إتفاقية تعاون مع وكالة الأنباء الغابونية، تهدف إلى تبادل المحتويات الإخبارية والخبرات في المجال الإعلامي.

وتم توقيع هذه الاتفاقية، حسب بيان وكالة الأنباء الجزائرية، على هامش القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، من قبل المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، سمير قايد، ونظيره من وكالة الأنباء الغابونية، جيزلان روفين إيتوغي نزوي، ذلك بحضور محمد مزيان، المدير العام للاتصال والاعلام والتوثيق لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، المشرفة على التنسيق لعقد هذه الاتفاقية، وعدد من إطاراتها.

وبموجب هذه الاتفاقية، ينتظر أن تتبادل المؤسستان المحتويات الإخبارية الهامة التي تخص الجزائر والغابون إلى جانب تعزيز التغطية الاعلامية للأحداث في البلدين، حسب ما أوضح المدير العام لوكالة الأنباء الغابونية، جيزلان روفين إيتوغي نزوي.

كما كشف المدير العام لوكالة الأنباء الغابونية، في ذات السياق، أن رغبة وكالته في إبرام هذه الاتفاقية مع وكالة الأنباء الجزائرية، راجع إلى كونها من بين وكالات الأنباء “الرائدة” في القارة الإفريقية، من حيث العمل الإعلامي والمورد البشري المؤهل إلى جانب التجهيزات والإمكانيات التقنية التي تحوز عليها والتي تعكس حجم ومكانة الجزائر، وكذا سمعتها الكبيرة في ميدان الإعلام دوليا.

ونوّه بالمناسبة ب”التعاون المشترك الثابت مع وكالة مرموقة كوكالة الأنباء الجزائرية والذي يتماشى والتعاون الأخوي بين الجزائر والغابون المترجم عبر اتفاقيات تاريخية”، مشيدا في الختام، بحرص المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، على مناقشة واعتماد الاتفاقية، مؤكدا أن وكالة الأنباء الغابونية لن تدخر أي جهد لتفعيل هذه الشراكة وضمان استدامتها، يختم بيان و.أ.ج.