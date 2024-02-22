إتفاقية تعاون بين حاضنة أعمال المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة لولاية باتنة ومجمع “زرقون” لإنتاج اللوحات الشمسية

22 فبراير، 2024

أشرف كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، اليوم، على مراسيم توقيع إتفاقية تعاون لبعث المشاريع المبتكرة بين حاضنة أعمال المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة لولاية باتنة و مجمع زرقون لإنتاج الألواح الشمسية.

و جاءت مراسم توقيع هذه الاتفاقية، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير بداري، إلى ولاية باتنة، رققة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لتدشين العديد من المرافق الخاصة بالقطاعين في الولاية.

للإشارة، فإن مجمع زرقون يعتبر أكبر مصنع في أفريقيا لإنتاج الألواح الشمسية.

شرف الدين عبد النور

22 فبراير، 2024

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