إتفاقية تعاون بين الجزائر وموريتانيا في المجال الصحي

وقّع وزير الصحة، عبد الحق سايحي ونظيرته من الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الناها حمدي مكناس، على هامش لقاء قمة الدول المصدرة للغاز، اليوم، بالمركز الدولي للمؤتمرات، بنادي الصنوبر (العاصمة)، إتفاقية تعاون بين البلدين في المجال الصحي، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

و تعكس هذه الاتفاقية حسب بيان وزارة الصحة، عمق العلاقات الأخوية القائمة بين الدولتين، وعن الالتزام بما جاء في محضر الدورة الرابعة للجنة الفنية القطاعية المشتركة المنعقدة بنواكشوط، يومي 11 -12 أكتوبر 2016، واللجنة الكبرى المشتركة، المنعقدة في 20ديسمبر 2016، وكذا تتفيذا لقرار

تعديل و تتميم إتفاق التعاون في المجال الصحي الممضى عليه بالجزائر، في 02 جوان 2008.

و تقضي الإتفاقية في الجانب المتعلق بالصحة العمومية و الوقاية، بعمل الطرفان على تحقيق التعاون الصحي والطبي من خلال تبادل المعلومات والوثائق والتشريعات المتعلقة بالصحة، تبادل زيارات الخبراء بغية الاطلاع على مختلف محاور التعاون وتبادل التجارب في مجالات التكوين المستمر وتنظيم المصالح الصحية، المشاركة في المؤتمرات العلمية والطبية المنظمة في البلدين، المراقبة الصحية على مستوى الحدود، التنسيق بين مسؤولي المناطق الحدودية في المجال الصحي بهدف التكفل بالمواطنين.

و تَسعى الاتفاقية في ذات الجانب، لتعزيز التعاون في مجال المراقبة الوبائية بواسطة شبكة لليقظة الصحية وتوحيد دعامات الإعلام وتبسيط تقنيات وطرق جمع ومعالجة وتحليل المعطيات، إقامة آلية مشتركة للإنذار المبكر والتصدي السريع للوضعيات الوبائية الطارئة، تعزيز التعاون في مكافحة الأوبئة بواسطة تبادل المعلومات والتصريح المتعلق بالأمراض الإنتانية، تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مجال المراقبة الصحية على الحدود، تبسيط المقاربات المتعلقة بالوقاية من مخاطر الامراض الغير معدية.

.مكافحة المعضلات الاجتماعية المرتبطة بالمسلكيات المعرضة للخطر (التدخين، استعمال الكحول، الإدمان)، تعزيز النشاطات المتعلقة بصحة الام والطفل، مكافحة الامراض التي يمكن التحكم فيها بواسطة نظافة الوسط والبيئة، تبادل المعلومات والتجارب فيما يتعلق بتحسين خبرات الأطر الطبية لاسيما في مجال التبرع وزرع الأعضاء، تحسين خبرات الأطر الفنية في البلدين تبعا للوسائل المتوفرة.

كما ترمي ذات الإتفاقية إلى النهوض بالتعاون المؤسساتي الصحي بين المركز الوطني للنقل الدم في موريتانيا والوكالة الوطنية للدم للجزائر، المعهد الوطني للبحث في مجال الصحة العمومية في موريتانيا ومعهد باستور في الجزائر و كذا المعهد الوطني للصحة العمومية بالجزائر، التعاون بين المجلس الوطني للتبرع واقتطاع واحتراث الأعضاء والانسجة البشرية الموريتاني، والوكالة الوطنية لزرع الأعضاء بالجزائر في مجال زرع الأعضاء.

و تهدف الاتفاقية إلى دعم التكوين في مجال التسيير الاستشفائي بالتعاون مع المدرسة الوطنية للمناجمنت و إدارة الصحة بالجزائر، التعاون بين الصيدلية المركزية للمستشفيات « PCH » بالجزائر و مركزية شراء الأدوية و المستلزمات الطبية لموريتانيا (CAMEC ).

و فيما يخصص التسيير الاستشفائي، تهدف الاتفاقية إلى، تبادل زيارات الخبراء وتبادل التجارب في مجال التسيير الاستشفائي وتنظيم المصالح الصحية، تشجيع الاتصالات المباشرة والتوأمات بين الهيئات والمؤسسات الصحية الموريتانية والجزائرية، تبادل المعلومات وتنظيم دورات لتحسين الخبرة في مجال التنظيم والتسيير الصحي ومنظومات الاعلام الخاص بالصحة وصيانة المستشفيات، وتعطي عناية خاصة في هذا المجال لموضوع زرع الأعضاء الأنسجة و الخلايا في موريتانيا، و العمل على تكوين الأطقم الطبية في هذا المجال مع دعم ومتابعة والإشراف على بعثات متبادلة بين البلدين، المشاركة في الايام الدراسية التي تنظم سنويا وبالتناوب في كل من البلدين حول تسيير الانظمة الصحية.

هذا و اتفق الطرفان على إنشاء لجنة فنية مشتركة يعهد إليها بمتابعة وتقيم تنفيذ هذه الاتفاقية على أن تجتمع هذه اللجنة سنويا بالتناوب في كل من البلدين حضوريا أو عن بعد.

شرف الدين عبد النور

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