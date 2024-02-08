إتصالات الجزائر تعلن إطلاق حلّ “Dr Web” المضاد للفيروسات

أعلنت إتصالات الجزائر، اليوم، عن إطلاق حلّ أمن المعلومات المضاد للفيروسات «Dr.Web Antivirus»، وذلك بمناسبة افتتاح المعرض الجزائري للمقاولاتية، التكوين والاقتصاد الرقمي، الذي تمتد فعالياته من 08 إلى 10 فيفري الجاري، بمدينة عنابة.

و يقوم “Dr.Web Antivirus” حلّ أمن المعلومات، بتوفير حماية شاملة ضد التهديدات عبر الأنترنت والبرامج الخبيثة والفيروسات وغيرها، وهو برنامج معترف به عالميا لقدرته على اكتشاف التهديدات الرقمية والقضاء عليها بفعالية، كما أنه يضمن تصفحا آمنا على الأنترنت إلى جانب ميزات متقدمة على غرار الرقابة الأبوية.

كما أن هذا الحل متوفر لمجموعة متنوعة من المنصات، بما في ذلك أجهزة الحاسوب الشخصية التي تعمل بنظام التشغيل Windows و macOS و Linux، وكذا الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل Android و iOS.

و يوفر حل «Dr.Web» المضاد للفيروسات للزبائن الخواص والمهنيين على حد سواء، إشتراكات تتماشى مع احتياجاتهم من حيث الوظائف ومستوى الحماية المطلوب.

و سيكون حل «Dr.Web» المضاد للفيروسات، متوفرا ابتداءً من يوم السبت، 10 فيفري الجاري، عبر كامل الشبكة التجارية لاتصالات الجزائر، وكذا على مستوى المتجر الإلكتروني، Idoommarket (www.idoomarket-at.dz).

و لمزيد من المعلومات، دعت إتصالات الجزائر، إلى زيارة الموقع الإلكتروني: www.algerietelecom.dz.

شرف الدين عبد النور

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