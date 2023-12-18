إتصالات الجزائر تطلق حل تخزين الملفات عبر الأنترنت “iBox”

أعلنت إتصالات الجزائر، عن إطلاق iBox، حل تخزين الملفات عبر الأنترنت، مصمم خصيصا لتلبية احتياجات إدارة البيانات على أكمل وجه.

و كشفت إتصالات الجزائر في بيان لها، أن هذا الحل الجديد لتخزين الملفات الذي طورته شركة ICOSNET، أصبح متوفرا الآن عبر كافة الشبكات التجارية لاتصالات الجزائر، وعبر متجرها الإلكتروني idoomarket-at.dz، وهذا منذ يوم أمس الأحد 17 ديسمبر.

و يتيح حل iBox المتاح عبر التطبيق المحمول (Android, iOS) وعبر الويب، للمستخدمين إمكانية حفظ ومشاركة الملفات عبر الأنترنت، على غرار الوثائق والصور ومقاطع الفيديو، كما أن هذا الحل موجه لمجموعة واسعة من المستخدمين، سواء كانوا زبائن خواص أو محترفين.

و في هذا الصدد، إقترحت إتصالات الجزائر على زبائنها ثلاث باقات مختلفة مزودة بسعات نقل متعددة، تتيح للمستخدمين تحميل ومشاركة الملفات بكل حرية.

و تمتاز الباقة الأولى “iBox”، بسعة تخزين تقدر بـ 100 جيغا لمستخدم واحد فقط، موجهة لعموم المستخدمين الذين يسعون لحفظ ملفاتهم الأساسية بكل أمان.

و أما الباقة الثانية “iBox Pro”، فتمتاز بسعة تخزين تقدر بـ 500 جيغا لخمسة مستخدمين، موجهة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى مساحة تخزين إضافية لمشاريعهم.

كما تمتاز الباقة الثالثة والأخيرة، “iBox Business”، بسعة تخزين 1024 جيغا لعشرة مستخدمين، مصممة خصيصا لتلبية متطلبات الشركات والفرق التي تحتاج إلى مساحة تخزين واسعة لإدارة بياناتها المهنية.

و أشارت إتصالات الجزائر في بيانها، إلى أن حل iBox المستضاف بالجزائر يضمن أمن وسرية البيانات بشكل أمثل.

و لمزيد من المعلومات، دعت إتصالات الجزائر المهتمين إلى زيارة موقعها الإلكتروني: www.algerietelecom.dz.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...