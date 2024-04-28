إتصالات الجزائر ترفع سرعة تدفق الأنترنت إلى 1 جيغا

أعلنت إتصالات الجزائر، عن زيادة ملحوظة في سرعة الأنترنت لمشتركيها في عرض 300 ميغابت في الثانية، حيث ستصل الآن إلى 1 جيغابت في الثانية، و ذلك إلى غاية 9 ماي المقبل.

و يندرج هذا التحسين الاستثنائي في سرعة التدفق، في إطار سلسلة من المبادرات الرامية إلى توفير سرعات تدفق أعلى لجميع زبائنها، أينما كانوا وحيثما وجدوا.

كما تعكس هذه الزيادة غير المسبوقة في سرعة الأنترنت، التزام المؤسسة المستمر بتوفير خدمات أنترنت عالية الجودة وتجربة مستخدم متميزة، مما يلبي احتياجات زبائنها المتنامية.

و تجدر الإشارة إلى أنه للاستمتاع بتجربة “واي فاي” مثلى، ينبغي على المشتركين في عرض 100 ميغابت في الثانية فما فوق، حسب إتصالات الجزائر، اقتناء جهاز توجيه “راوتر” أو مكرر إشارة لاسلكي (فئة Wifi 5 أو 6 Wifi).

شرف الدين عبد النور