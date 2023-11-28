أعلنت إتصالات الجزائر، في بيان لها، اليوم، عن كونها الشريك التكنولوجي للحدث الرياضي البارز “Treg Algeria Trail”، الذي ستمتد فعالياته من 28 نوفمبر إلى 01 ديسمبر 2023، بمدينة تيميمون.

و بصفتها الشريك التكنولوجي الرسمي، تلتزم اتصالات الجزائر بتوفير تغطية شبكة الأنترنت ذات التدفق العالي جدا، مما يضمن للمتنافسين والجماهير وعشاق هذه الرياضة الاستمتاع بتجربة مشوّقة وناجحة على كافة المستويات.

و بفضل التكنولوجيات الحديثة التي تستخدمها، ستحرص اتصالات الجزائر على بث المنافسات على الهواء مباشرة ومتابعة النتائج بصفة آنية من خلال توفير أنترنت موثوق وعالي الأداء طوال فعاليات هذا الحدث.

Treg Algeria Trail، هي عبارة عن منافسة رياضية بارزة تجمع الرياضيين الشغوفين وهواة الرياضات الشاقة من جميع أنحاء العالم، و هذا الحدث الرياضي الذي يجسّد مظاهر التحمل والشجاعة والعزيمة ستحتضنه واحدة من أجمل واحات الجنوب الجزائري، ألا وهي مدينة تيميمون.

هذه المنافسة الرياضية التي تشمل 4 سباقات، سباق l’Ultra Algeria Trail (على مسافة 182 كم)، سباق l’Algeria Trail (على مسافة 106 كم)، سباق l’Algeria Marathon (على مسافة 50 كم)، و سباق l’Algérie Relais (على مسافة 182 كم بمشاركة 06 عدائين و 106 كم بمشاركة أربعة عدائين)، ستبقى خالدة في أذهان المشاركين والمشاهدين على حد سواء.

و على هامش هذه المنافسة الرياضية، ستُتاح الفرصة للمتنافسين والجماهير لاستكشاف المناظر الطبيعية الساحرة، مما يضفي بعدا سياحيا على هذا الحدث الرياضي.

هذه الشراكة تعكس الالتزام المتواصل لاتصالات الجزائر لدعم الفعاليات الرياضية والثقافية التي من شأنها أن تساهم في التنمية المحلية.

شرف الدين عبد النور

إتصالات الجزائر الشريك التكنولوجي للحدث الرياضي “Treg Algeria Trail” بتيميمون

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