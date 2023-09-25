إتصالات الجزائر الراعي الرئيسي لنصف الماراثون الدولي لبجاية

أعلنت اتصالات الجزائر في بيان لها، أنها ستكون الراعي الرئيسي لنصف المارراثون الدولي لمدينة بجاية، و التي ستنطلق فعالياته يوم الجمعة، 20 أكتوبر 2023.

و جرى حفل التوقيع هذا الأحد 24 سبتمبر، بمقر المديرية العامة لاتصالات الجزائر، بحضور الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل بن تومي، ورئيس جمعية Athletic Méditerranéen Club Bejaïa، فاتح حداد.

و بصفتها الراعي الرئيسي لهذا الحدث، وضعت اتصالات الجزائر بصمتها على هذا الحدث الذي أصبح يحمل شعار “نصف الماراثون الدولي لمدينة بجاية اتصالات الجزائر”، حيث أكدت هذه الشراكة، الالتزام الراسخ والفعّال لاتصالات الجزائر تجاه الرياضية والصحة، مع التأكيد على دعمها لهذه التظاهرة الرياضية المرموقة، كما أن هذا الحدث، سيكون فرصة فريدة لتسليط الضوء على المواقع الساحرة والإرث التاريخي القديم الذي تزخر به مدينة بجاية، لؤلؤة الجزائر.

و من المنتظر أن تبقى هذه الطبعة السابعة عشر مخلدة في الأذهان في ظل مشاركة عدة متنافسين من كل أنحاء الوطن ومن بلدان أخرى من أجل رفع تحدي هذا السباق المميز.

و ستشمل المنافسة، سباق عدو مخصص للأطفال على مسافة 3 كلم، السباق الشعبي لمسافة 7 كلم ونصف الماراثون على مسافة 21,087 كلم.

و باعتبارها مؤسسة مواطنة، تتشرف اتصالات الجزائر بمساهمتها في تقريب المواطنين وجمعهم في هذه التظاهرة الرياضية الهامة المتشبعة بقيم الرياضة والتفوق الذاتي وتعزيز الروح الرياضية.

و أضافت اتصالات الجزائر في الأخير، “معا سنصنع لحظات لا تنسى من شأنها أن تلهم الأجيال الجديدة للاستفادة من منافع الرياضة كما ينبغي”

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...