إتحاد المحامين العرب يدين الهجوم الإسرائيلي و يدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، النقيب المكاوي بنعيسى، الهجوم الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين.

وقال بنعيسى في بيان اليوم الأحد، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية مصيره الزوال، مناشدا المجتمع الدولي أن يمارس مسؤوليته في وضع الأمور موضعها الصحيح.

وأكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وخروج الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة، معربا عن استيائه من مساندة دول كبرى لمحتل، واتباع بعض المنظمات الدولية سياسة الكيل بمكيالين خاصة مع الحق الفلسطيني، يضيف ذات المصدر.

وجدّد تأكيده على موقف الاتحاد الثابت الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى زوال الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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