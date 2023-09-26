إبراهيم بوغالي يجتمع مع أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني

ترأّس أمس الاثنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اجتماعا لمكتب المجلس، حيث استهل الاجتماع بمراجعة ستة مقترحات قوانين قبل الانتقال إلى دراسة طلبين لاستجواب الحكومة، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.

واستمر المكتب في أعماله بمراجعة الأسئلة الشفهية والكتابية وإرسال تلك التي استوفت الشروط المطلوبة إلى الحكومة. كما تمت دراسة طلب تنظيم بعثة استعلامية تقدمت بها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، يضيف البيان.

واختُتم الاجتماع، بدراسة طلب ترخيص بالقيام بنشاطات تطوعية وذلك قبل دراسة مشروع تعليمة عامة تتعلق بتدابير نظام قاعة الجلسات.

خديجة مقداد

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