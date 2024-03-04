أوريدو و المجلس الأعلى للّغة العربيّة يطلقان أوّل معجم عربيّ شابكيّ مرئيّ

أعلنت مؤسّسة (أوريدو -Ooredoo) الجزائر، والمجلس الأعلى للغة العربية، عن إطلاق أوّل معجم عربيّ شابكيّ مرئيّ.

وتمّ الإطلاق الرّسمي لهذه المنصّة الجديدة، أمس الأحد، خلال الملتقى الوطني الموسوم،(الاشهار باللغة العربيّة في الجزائر– الواقع والرّهان)، الذي نظّمه المجلس الأعلى للغة العربيّة بحضور مُمثلين عن مؤسسات وهيئات رسمية ورئيس المجلس الأعلى للغة العربيّة، صالح بلعيد، و رمضان جزايري، مدير الشّؤون المؤسّساتيّة لدى مؤسّسة Ooredoo، بالإضافة إلى خبراء وأساتذة جامعيين.

و أفادت أوريدو في بيانها، بأن المعجم العربيّ الشابكيّ المرئيّ، متاح من خلال الرابط https://auvidiar.dz/، بحيث يعتبر الأوّل من نوعه عبر العالم، و هو منصّة واب/ web تستخدم بشكل أساسيّ المحتوى المرئيّ والصّوتيّ لتوضيح معنى ما تحويه البوابات الخمسة (بوّابة الإنسان،بوّابة الحيوان،بوّابة النّبات،بوّابة الزّمان،بوّابة المكان).

و تمثّل هذه الأداة المصمّمة لإثراء اللغة العربيّة والحفاظ عليها قصد الولوج إلى المعارف العامّة ونشرها، كما تقدّم للمستخدمين النّاطقين باللغة العربيّة حول العالم أداة موثوقة وشاملة للبحث عن محتواها وفهم المعاني.

وعلى هامش هذا الحدث، صرّح رئيس المجلس الأعلى للّغة العربيّة، صالح بلعيد، “أنّ مؤسّسة Ooredoo الجزائر رافقت المجلس في هذا المشروع الحضاريّ المائز، وكسبنا الرّهان بهذه المرافقة، فَنٍعْمَ الشّراكة! ولها منّا كلّ الشّكر على هذا الوفاء لخدمة اللغة العربيّة المشتركة. وكلّ الشّكر للقائمين على الخدمات التي تقدّمها المؤسّسة من أجل خدمة ما يجمعنا”.

ومن جهته، أكّد المدير العامّ لـOoredoo، روني طعمه قائلا، “نحن سعداء بالإطلاق الرّسمي لأوّل معجم عربيّ شابكيّ مرئيّ، الذي طوّره المجلس الأعلى للّغة العربيّة، ومن تمويل مؤسّسة Ooredoo . ويُعد هذا المشروع ثمرة عمل وتفاني الفرق الملتزمة في ترقية اللّغة العربيّة، ما يجعل من هذه الأداة مرجعاً لغوياً قيّماً. ومؤسّسة Ooredoo فخورة بدعمهالهذا المشروع المبتكر، الذي يجعل منه مكسبا للّغة العربيّة، ويعكس كذلك التزامنا اللامشروط في دعم المشاريع المبتكرة المتعلّقة بالتّحوّل الرّقميّ. وأهنّئ المجلس الأعلى للّغة العربيّة على هذه الأداة البيداغوجيّة الجديدة، التي ستسمح للّغة العربيّة بمواكبة التّحول الرّقميّ في الجزائر وعبر العالم”.

ويجدر الذّكر، أنّه في إطار استراتيجيّتها لتشجيع المشاريع الجزائريّة المبتكرة والتّكنولوجيّة، وبصفتها مؤسّسة ملتزمة في تثمين الثّقافة والتّعليم في الجزائر، أبرمت مؤسّسة Ooredoo في أفريل 2022، عقد شراكة يقتضي بتمويلها لهذا المشروع الفريد، لتجسيد هذا المعجم مع ضمان مرافقة مختلف مراحل تقدّم المشروع إلى غاية وضعه تحت الخدمة.

شرف الدين عبد النور

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