“أوريدو” تعرض حلولها التكنولوجية في الطبعة الثالثة للصالون الدولي للبناء والتهيئة

شاركت مؤسسة “أوريدو-Ooredoo”، للسنة الثانية على التوالي، في الطبعة الثالثة للصالون الدولي للبناء والتهيئة (BATIMEX 2024)، الذي جرت فعالياته من 24 إلى 27 جانفي الجاري، بعنابة، تحت الرعاية السامية لوالي الولاية.

و جمع هذا الصالون الذي نُظّم تحت شعار ابتكار حلول بناءة، “لمبنى أكثر دواما وأداءً”، كافة مهنيي قطاع البناء والعمران والتهيئة العمرانية، والذي يُعدّ مُلتقى هام للتبادل والتعاون ومناقشة قطاع البناء والأشغال العمومية.

و شاركت Ooredoo في هذا الصالون من خلال فضاء أين قام المستشارون التجاريون لـ Ooredoo للمؤسسات بعرض مختلف حلول وعروض المؤسسة التي تتطابق مع احتياجات المهنيين.

شرف الدين عبد النور

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